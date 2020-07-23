القبض على 3 أشخاص مشتبه في تورطهم باغتيال مواطن بديالى

2020/07/23 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، الخميس (23 تموز 2020)، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم بحادث اغتيال احد المواطنين في ناحية ابي صيدا.

وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بارتكابهم الحادث الاجرامي، الذي راح ضحيته احد المواطنين العزل في منطقة الحي العسكري ضمن ناحية ابي صيدا بعد اطلاق النار عليه من قبل جهة مجهولة".





وأضاف المهداوي، أن "الاجراءات التحقيقية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم ما زالت مستمرة حتى التوصل الى خيوط الجريمة، وكشف جميع تفاصل هذا الحادث وتقديم الجناة للعدالة".

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