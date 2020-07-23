وزير المالية يوجه بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل

2020/07/23 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الخميس (23 تموز 20020)، دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين ...





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