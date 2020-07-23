الذهب يستقر قرب ذروة 9 أعوام بسبب خلاف صيني أمريكي ومراهنات على التحفيز

2020/07/23 | 13:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب يوم الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصا

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