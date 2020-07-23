مصدر يكشف عن “فشل” اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل بشأن قانون الانتخابات

2020/07/23 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مصدر نيابي , الخميس, عن “فشل” اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات لم يخرج باتفاق , مشيرا الى ان القانون الجديد اذا ما بقي على حاله سوف ينتج مجلس يهتم بالجانب البلدي والمناطقي اكثر من كونه ممثلا للشعب.وقال المصدر في تصريح لـ […]

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