القبض على خمسة عناصر من داعش في صلاح الدين

2020/07/23 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات، الخميس، 23 تموز، 2020، القبض القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أنه "تم ضبط وكرا تابعا لعصابات داعش الإرهابي في منطقة الرواشد التابعة لقضاء بلد، وجد بداخله تجهيزات عسكرية وبدلات، كما تم ضبط كدسا للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في قضاء بيجي، حيث تم تدوين أقوال الإرهابيين".

وبين أن "الإرهابيين تم إحالتهم للجهات المختصة ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات، التابعة لوزارة الداخلية، الخميس (23 تموز 2020)، الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز المديرية العامة للاستخبا

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، الخميس (23 تموز 2020)، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم بحادث اغتيال احد المواطنين في ناحية ابي صيدا.

وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أدلى المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، أول تعليق بشأن تقليص عدد قوات التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أشار إلى أن تسليم القواعد تم وفق الجدولة المتفق عليها.

وقال ال

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