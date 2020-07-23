دراسة تنسف الاعتقادات السابقة وترفع “المخاوف” حول انتقال و”تكاثر” كورونا في الهواء.. احتمالية الإصابة ستصبح أكبر!

2020/07/23 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في الجسيمات المحمولة جوا، وينتقل في الغرف لإصابة الناس، الأمر الذي يزيد من الخطورة والمخاوف بشأن ارتفاع نسبة احتمالية الاصابة بالفيروس دون علم الشخص.وشكل موضوع إمكانية انتشار فيروس كورونا جوا جدلا واسعا حيث تستمر الحالات في الارتفاع في الولايات المتحدة […]

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