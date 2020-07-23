وعن مجلس الشعب... - غسان صابور

2020/07/23 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور تابعت باهتمام زائد وحشرية سياسية ـ اجتماعية قصوى..



كعاداتي الجيناتية المكتسبة..



ما جرى من حدث جديد يائس بائس مجنزر..



ســموه "انتخابات مجلس الشعب"..



بما تبقى من المدن والقرى السورية...



يا لثورة حزني وأسفي..



(تيتي..



تيتي..



متل ما رحتي..



متل ما جيتي)..



ماذا تغير؟؟؟...



لا شــيء...



لا شــيء كالعادة..



منذ ما سمي (ألف مرة..



خــطــأ..



استقلالنا)...



حتى هذه الساعة..



ألف مرة لا شــيء...نفس المساطر...



نف ......





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