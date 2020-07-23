التربية: إعلان نتائج السادس ابتدائي والثالث متوسط من خلال المدارس

2020/07/23 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن إعلان نتائج السادس ابتدائي والثالث متوسط تكون من خلال المدارس.

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