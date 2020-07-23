2020/07/23 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا، ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).