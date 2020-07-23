الصحة تستورد أجهزة طبية “مستعملة” والمنافذ الحدودية تعلن ضبطها في مطار بغداد

2020/07/23 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي، الخميس، ضبط أجهزة صحية لصالح وزارة الصحة مخالفة لقوانين الكمارك العراقية.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم ضبط اجهزة طبية مستعملة مستوردة لصالح وزارة الصحة لا يسمح بأستيردها حسب التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للكمارك”.وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة الضبط برئاسة الكمرك […]

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