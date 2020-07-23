الاردن يفرض 100 الف دينار للعراقيين الوافدين اليه لاجراء فحص كورونا

2020/07/23 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، الخميس، قيام الجانب الاردني بفرض مبلغ 100 الف دينار عراقي تكلفة فحص اختبار فيروس كورونا للوافدين الى المملكة عبر منفذ طربييل الحدودي.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الجانب الاردني استحدث مختبر طبي واجهزة لفحص الوافدين اليه من اصحاب الشاحنات الذين يرمون الدخول الى المملكة عبر منفذ طربيل […]

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