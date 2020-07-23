اعتقال خمسة إرهابيين وضبط وكر وكدس للعتاد بصلاح الدين

2020/07/23 | 14:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الخميس، القاء القبض على (5) إرهابيين وتضبط وكرا وكدسا للعتاد في صلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان، ان"مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين".واضافت، انهم"مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، فضلا عن ضبط وكرا تابعا لعصابات داعش الإرهابي في منطقة الرواشد التابعة لقضاء بلد، وجد بداخله تجهيزات عسكرية وبدلات".وزاشارت الى، انه"تم ضبط كدسا للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في قضاء بيجي، حيث تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".

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