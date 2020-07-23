23 قتيلاً وجريحاً بعد انفجار سيارة في سوريا

2020/07/23 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي في سوريا، والخاضعة لسيطرة الفصائل موالية لتركيا.وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين إن “عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع”، مشيراً إلى أن بين الجرحى نساء وأطفال”.بدوره، قال مصدر في …

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