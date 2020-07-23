بعد الاحتفال “التاريخي” لوزير النفط.. هل حقًا باع العراق نفطه أغلى من برنت لأول مرة في التاريخ؟

2020/07/23 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خلال الساعات الماضية، تسرب فرح عارم في الاوساط الشعبية بعدما أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، تصدير العراق لنفطه الخام بأسعار فاقت خام برنت الذي انخفض إلى 43.97 دولاراً للبرميل، لأول مرة في التاريخ.لأول مرة نفط العراق يباع بأسعار تفوق اسعار نفط برنت..ولأول مرة ومنذ بدأ ازمة كورونا نفط العراق يصل […]

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