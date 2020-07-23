مطار البصرة يستأنف رحلاته

2020/07/23 | 15:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار البصرة الدولي، يوم الخميس، عن استئناف الرحلات الداخلية والخارجية، بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة وباء كورونا.

وقال مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس متاحة، لوكالة شفق نيوز.



إنه "تم استحصال الموافقات الرسمية بفتح مطار البصرة الدولي أمام حركة الطيران المحلية والعربية والدولية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق ٧/٢٣ بعد الساعة ١٢ ليلا وحسب الضوابط والمعايير المتعارف عليها عالميا ودوليا".

وشدد مدير مطار البصرة على "التقيد بتطبيق شروط الوقاية الصحية المتبعة في المطارات".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الحكومية، قررت الخميس 16 تموز الجاري، إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

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