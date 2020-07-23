مصر.. أمر عاجل من السيسي للحكومة بشأن لقاح كورونا

2020/07/23 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير لقاحات فيروس كورونا فور إتاحتها من قبل الشركات العالمية.وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: “لدينا تكليف من الرئيس بتوفير هذه اللقاحات فور طرحها، وفي هذا الصدد عقدنا على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات دورية مع وزيري التعليم العالي والصحة، وبحضور […]

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