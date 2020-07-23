2020/07/23 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عصابة تمارس الاتجار بالبشر في بغداد.وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين ثلاثة منهم نساء يمارسون الاتجار بالبشر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة تمارس الاتجار بالبشر في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تمارس الاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تمارس الاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).