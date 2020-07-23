2020/07/23 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان اليوم الخميس، ناكاياما يوشيكو المسؤولة الجديدة لمكتب القنصلية اليابانية في إقليم كوردستان ووفداً مرافقاً لها.في اللقاء، عبر بارزاني عن دعمه الكامل ومساندته ليوشيكو في مهامها الجديدة، وأبدى فخامته رغبة إقليم كوردستان في تنمية علاقاته مع اليابان في كافة المجالات، وعن استعداد إقليم كوردستان لاستقبال المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال اليابانيين.كما شكر الحكومة اليابانية على المساعدات التي تقدمها وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في إقليم كوردستان والتي تقدم خدماتها في الإقليم منذ فترة طويلة، وعلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان للنازحين واللاجئين، وإقراضها الحكومة العراقية وتأمين حصة إقليم كوردستان من تلك القروض.من جانبها اكدت يوشيكو أنها ستبذل كل جهدها لزيادة توطيد علاقات بلادها مع إقليم كوردستان وتشجيع القطاع الخاص الياباني على العمل في الإقليم واستقدام المنظمات غير الحكومية لبلادها إلى إقليم كوردستان، كما شددت على أن اليابان تدعم استقرار العراق وإقليم كوردستان.وجرى خلال اللقاء أيضاً التباحث بشأن أوضاع المنطقة بصورة عامة، وأهمية دور إقليم كوردستان في استقرار العراق، ووباء كورونا وتداعياته، ومواجهة الإرهاب وبعض مسائل أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يفتح أبوابه للإستثمار الياباني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يفتح أبوابه للإستثمار الياباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).