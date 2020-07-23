محلل: العراق انحرف لجادة الخراب وسار فيها شوطاً طويلاً

2020/07/23 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد المحلل والخبير القانوني، احمد الزيادي، ان العراق انحرف الى جادة الخراب وسار فيها طويلاً.وقال الزيادي، إن "نفط العراق ولأول مرة يباع بأسعار تفوق اسعار نفط برنت ولأول مرة ومنذ بدأ ازمة كورونا نفط العراق يصل لسعر ٤٧ دولار".وأضاف ان "كل ذلك مؤشرات ايجابية فاذا رافقتها اصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية وليست إعلامية يصبح الطريق سالكاً لجادة الصواب بعد ان انحرفنا لجادة الخرب وسرنا فيها شوطاً طويلاً".

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