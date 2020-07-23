ضحايا تتويج ليفربول بالبريمرليج.. القبض على 9 مشجعين

2020/07/23 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

احتفل ليفربول برفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على تشيلسي بالأمس بنتيجة 5-3 في الجولة ...





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