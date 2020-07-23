2020/07/23 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم
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احتفل ليفربول برفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على تشيلسي بالأمس بنتيجة 5-3 في الجولة ...
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ضحايا تتويج ليفربول بالبريمرليج.. القبض على 9 مشجعين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
احتفل ليفربول برفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على تشيلسي بالأمس بنتيجة 5-3 في الجولة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضحايا تتويج ليفربول بالبريمرليج.. القبض على 9 مشجعين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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