كربلاء.. اصابة قائد كبير في الحشد الشعبي بفيروس كورونا

2020/07/23 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أفاد مصدر طبي، الخميس، بإصابة قائد كبير في الحشد الشعبي بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “اللواء علي الحمداني قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي وامر لواء علي الاكبر اصيب بفيروس كورونا وتأكدت اصابته بعد اجراء الفحوصات المختبرية له”.واضاف ان “الحمداني بدأ بتلقي العلاج والعناية الطبية في منزله، بالاضافة الى انه […]

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