بالفيديو.. شاهد سطح المريخ في تصوير هو الأول من نوعه

2020/07/23 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدمت الصور الاستثنائية التي التقطتها المركبات الروبوتية التابعة لوكالة ناسا، أول نظرة على المريخ في أحدث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.ويعرض مقطع فيديو مدته 10 دقائق، نُشر على موقع يوتيوب، مناظر بانورامية لسطح الكوكب الأحمر، بما في ذلك الصحاري الشاسعة والكثبان الضخمة والنتوءات الصخرية المتناثرة والسطح المتشقق بالصخور المتعرجة.انتهى25س

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