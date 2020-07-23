اخطاء يرتكبها الناس تفسد مذاق الشاي

2020/07/23 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن الشاي هو المشروب الأكثر شيوعاً في العالم عموماً وفي منطقتنا العربية خصوصاً.ويشكل تحضيره بمذاق فريد ومميز تحدياً كبيراً.لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أننا نرتكب جميعاً بعض الأخطاء التي تغيره طعمه ويمكن أن تجعله يلحق الضرر بالصحة.ومن هذه الأخطاء ترك الماء يغلي قبل إضافة أوراق الشاي.فهذا يمنح المشروب …

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