الملك السعودي يخضع إلى عملية جراحية

2020/07/23 | 15:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، إجراء عملية جراحية ناجحة للملك سلمان بن عبد العزيز، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.ونشرت وكالة الأنباء السعودية على صفحتها الرسمية في "تويتر" تغريدة، من مصدر في الديوان الملكي، جاء فيها: "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

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