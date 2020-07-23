صدور أوامر قبض وتحر لعدد من المسؤولين في قضية صقر كركوك

2020/07/23 | 16:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين بسبب “مخالفات” في قضيَّة “صقر كركوك”، مشيرة إلى أن الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ […]

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