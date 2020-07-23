علامة في أذنك قد تكون عارضا لنقص فيتامين B12 في جسمك!

2020/07/23 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يبدو أن نقص فيتامين B12 أكثر انتشارا لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر.وكشف خبراء أن الشعور بوجود رنين في الأذن (الطنين)، قد يشير إلى وجود مشكلة أو عرض عصبي لفقر الدم الخبيث – وهو حالة مناعية ذاتية تمنع الشخص من امتصاص فيتامين B12 من نظامه الغذائي.وأوضحت جمعية […]

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