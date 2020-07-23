2020/07/23 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 11 عجلة في ثلاث عملياتٍ نفذتها بميناء أم قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط 11 عجلة في ثلاث عملياتٍ نفذتها بميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط 11 عجلة في ثلاث عملياتٍ نفذتها بميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).