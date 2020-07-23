النزاهة تكشف تفاصيل ضبط ١١ عجلة في ميناء أم قصر الشمالي

2020/07/23 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن تفاصيل عمليَّات الضبط الثلاث التي نفَّذتها في ميناء أم قصر الشماليِّ، مُبيّنةً ضبطها (11) عجلةً مُحمَّلةً بموادَّ مُختلفةٍ ممنوع استيرادها.وقالت المديريَّة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه”تم تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لست شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمادَّة (شيش التسليح)، وذلك لاختلاف نوعيَّة البضاعة الواردة في التصريحة …

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