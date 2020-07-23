2020/07/23 | 16:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء.وفي حديث إلى وسائل الإعلام البريطانية لفت جونسون إلى أن ما تم إحرازه حتى الآن في مكافحة كورونا “ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء البريطاني يصدر تحذيرا جديدا بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء البريطاني يصدر تحذيرا جديدا بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).