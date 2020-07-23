بعد توقفها 4 اشهر.. العراق يعلن عودة حركة الطيران المدني المنتظمة .. وثلاثة مطارات تشهد “مغادرة مكثفة” !

2020/07/23 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في العراق ابتداءً من اليوم، مشددة على الالتزام بتدابير الصحة الوقائية.وذكر بيان لسلطة الطيران، أنه “تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في البلاد ابتداءً من هذا اليوم، واستناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وأضاف […]

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