وزير الشباب والرياضة يؤكد حرص الوزارة على اكمال المنشآت الرياضية

2020/07/23 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الخميس( 23-7-2020)، ان الوزارة حريصة على اكمال البنى التحية والمنشآت الستراتيجية لتسخيرها خدمةً لـ قطاعي الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الوزير، مديرعام المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن:" الوزير أكد أن، هناك الكثير من المشاريع التي تسعى الوزارة لإكمالها، ونبذل قصارى جهدنا من اجل ذلك ومنها ما موجود في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي، على الرغم من الضائقة المالية وظروف البلد في ظل جائحة فايروس كورنا".

واضاف:" واصطحب الوزير، ضيفه في جولة لمشاهدة المنشآت قيد الانجاز في مجمع وزارة الشباب والرياضة، إذ اطلعه على سير الاعمال ونسب الانجاز".

واوضح:" من جانبه اشاد مديرعام المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص، بالجهود التي يبذلها وزير الشباب والرياضة وحرصه على دعم واسناد شريحتي الشباب والرياضة".

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