النزاهة تضبط 11 عجلة محملة بمواد ممنوع استيرادها في ميناء أم قصر الشمالي

2020/07/23 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

كشفت مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة، الخميس (23 تموز 2020)، عن تفاصيل عمليَّات الضبط الثلاث التي نفَّذتها في ميناء أم قصر الشماليِّ، مُبيّنةً ضبطها (11) عجلةً مُحمَّلةً بموادَّ مُختلفةٍ ممنوع استيرادها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الثلاث التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لست شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمادَّة (شيش التسليح) وذلك لاختلاف نوعيَّة البضاعة الواردة في التصريحة الگمرگية؛ بغية التهرُّب من الرسوم".

وأشارت إلى "ضبطها خمس عجلاتٍ نوع (براد) في عمليَّةٍ أخرى مع معاملاتها الگمرگية؛ وذلك لاحتوائها على موادَّ غذائيَّةٍ ممنوعةٍ من الاستيراد، مُبيّنةً ضبط عضو لجنة الكشف في الميناء خلال العمليَّة، فيما تمكَّنت في العمليَّة الثالثة من ضبط حاويةٍ تحوي ثلاث سيَّاراتٍ حديثةٍ كانت مُعدَّةً للتهريب عبر الميناء".

ونوَّهت بـ "تنظيمها محاضر ضبطٍ بالمبرزات المضبوطة في العمليَّات الثلاث، وتمَّ عرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة".

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