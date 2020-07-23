مشاهد تحبس الانفاس من عالم آخر،، شاهد أول فيديو 4K لسطح المريخ

2020/07/23 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قدمت الصور الاستثنائية التي التقطتها المركبات الروبوتية التابعة لوكالة ناسا، أول نظرة على المريخ في أحدث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.ويعرض مقطع فيديو مدته 10 دقائق، نُشر على موقع يوتيوب، مناظر بانورامية لسطح الكوكب الأحمر، بما في ذلك الصحاري الشاسعة والكثبان الضخمة والنتوءات الصخرية المتناثرة والسطح المتشقق بالصخور المتعرجة.ويقول الراوي في […]

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