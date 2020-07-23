2020/07/23 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب فجر اليوم الخميس بعملية نوعية مباغتة من إعتقال عُنصرين إرهابيين من عصابات داعـش الإرهابية أحدهم من المُشتركين بمجزرة سبايكر في مُحافظة كركوك .واكد بيان لجهاز مكافحة الارهاب ان العملية جاءت بعد تنسيق إستخباري ومعلوماتي مُشترك مع مُكافحة الإرهاب السُليمانية.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مُكافحة الإرهاب يعتقل عُنصرين إرهابيين أحدهم مُشترك بمجزرة سبايكر المركز الخبري الوطني.

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