2020/07/23 | 16:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط طائرة مسيرة تحمل 2كغم مقذوف في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط طائرة مسيرة تحمل 2كغم مقذوف في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط طائرة مسيرة تحمل 2كغم مقذوف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).