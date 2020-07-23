الاعلان عن ضبط “درون” تحمل قذيفة في الجادرية،، بلا تفاصيل عن هدفها وكيف وصلت

2020/07/23 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات الامنية، اليوم الخميس، العثور على طائرة مسيرة تحمل مقذوف فوق إحدى البنايات وسط بغداد.وقال خلية الاعلام الامني في بيان لها تابعته “يس عراق”، عثرت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2كغم فوق احد البنايات في منطقة الجادرية”.واضاف البيان، “تم تفكيك المقذوف […]

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