بعد كسر حاجز 100 ألف.. العراق يدشن ألفية جديدة من الإصابات بالفيروس القاتل

2020/07/23 | 16:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 100 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق 2361 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 23 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 16 ألف و947 نموذجًا جديدًا وسجلت 2361 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 465

بغداد/ الكرخ: 376

مدينة الطب: 61

النجف: 67

السليمانية: 130

أربيل: 69

دهوك: 11

كربلاء: 176

كركوك: 132

ديالى: 33

واسط: 158

البصرة: 192

ميسان: 54

بابل: 154

الديوانية: 92

ذي قار: 43

الأنبار: 17

المثنى: 72

نينوى: 28

صلاح الدين: 31

الشفاء: 2258 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 305

بغداد الكرخ: 318

مدينة الطب: 128

النجف: 119

السليمانية: 39

أربيل: 96

دهوك: 8

كربلاء: 90

كركوك: 126

ديالى: 75

واسط: 193

البصرة: 237

ميسان: 86

بابل: 184

الديوانية: 55

ذي قار: 76

الأنبار: 4

المثنى: 71

نينوى: 20

صلاح الدين: 28

الوفيات: 80حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 12

بغداد الكرخ: 8

مدينة الطب: 2

النجف: 1

السليمانية: 8

أربيل: 4

كربلاء: 9

كركوك: 5

واسط: 2

البصرة: 5

ميسان: 2

بابل: 2

الديوانية: 8

ذي قار: 3

الأنبار: 1

المثنى: 2

نينوى: 4

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 102226

مجموع حالات الشفاء: 69405

الراقدين الكلي: 28699

الراقدين في العناية المركزة: 375

مجموع الوفيات: 4122

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