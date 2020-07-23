بعد كسر حاجز 100 ألف.. العراق يدشن ألفية جديدة من الإصابات بالفيروس القاتل

سجل العراق 2361 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 23 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 16 ألف و947 نموذجًا جديدًا وسجلت 2361 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 465
بغداد/ الكرخ: 376
مدينة الطب: 61
النجف: 67
السليمانية: 130
أربيل: 69
دهوك: 11
كربلاء: 176
كركوك: 132
ديالى: 33
واسط: 158
البصرة: 192
ميسان: 54
بابل: 154
الديوانية: 92
ذي قار: 43
الأنبار: 17
المثنى: 72
نينوى: 28
صلاح الدين: 31
الشفاء: 2258 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 305
بغداد الكرخ: 318
مدينة الطب: 128
النجف: 119
السليمانية: 39
أربيل: 96
دهوك: 8
كربلاء: 90
كركوك: 126
ديالى: 75
واسط: 193
البصرة: 237
ميسان: 86
بابل: 184
الديوانية: 55
ذي قار: 76
الأنبار: 4
المثنى: 71
نينوى: 20
صلاح الدين: 28
الوفيات: 80حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 12
بغداد الكرخ: 8
مدينة الطب: 2
النجف: 1
السليمانية: 8
أربيل: 4
كربلاء: 9
كركوك: 5
واسط: 2
البصرة: 5
ميسان: 2
بابل: 2
الديوانية: 8
ذي قار: 3
الأنبار: 1
المثنى: 2
نينوى: 4
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 102226
مجموع حالات الشفاء: 69405
الراقدين الكلي: 28699
الراقدين في العناية المركزة: 375
مجموع الوفيات: 4122
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