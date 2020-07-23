2020/07/23 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت خلية الاعلام الامني ،الخميس،العثور على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2 كيلوغرام فوق أحدى البنايات في الجادرية.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان”مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2كغم فوق احد البنايات في الجادرية”، مبينه انه ” تم تفكيك المقذوف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا فوق أحد البنايات في الجادرية المركز الخبري الوطني.

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