نائبة : الكاظمي يتخذ قراراً مهماً بإغلاقه لـ”أول بؤرة فساد” في العراق

2020/07/23 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت النائبة عالية نصيف عن اتخاذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قراراً بـ”إلغاء” كافة المستشارين في لجان المجلس، معتبرة ذلك إغلاقاً لـ”أول بؤرة فساد” في العراق.وقالت نصيف في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “هناك أنباء عن قيام رئيس الوزراء بإلغاء كافة المستشارين في لجان الطاقة والاقتصاد وغيرها في رئاسة الوزراء، وهذه […]

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