كتلة نيابيـة: الكاظمي يقوم بالإنجازات على الفيسبوك ويرتكب الكوارث في الواقع

2020/07/23 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وصف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، الخميس، تحركات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ “الاعلامية”، مشيرا الى أن رئيس الوزراء يرتكب “الكوارث” بالواقع.وقال الخالدي لـ /المعلومة/ إن خطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مجرد كلام اعلامي وإجراءات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط”، مبينا أن “الكاظمي لم يتخذ أي اجراءات إصلاحية حقيقية”.[…]

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