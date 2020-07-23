آوا تودي : خامنئي طلب من الكاظمي دفع 6 مليارات دولار لإيران لكنه رفض

2020/07/23 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف موقع إيراني أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفض لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني طهران ، مضيفا أن خامنئي طلب من الكاظمي دفع 6 مليارات دولار لإيران من خلال البنوك الصينية، لكن الكاظمي قال: إنه لا يستطيع العمل من خلال البنوك الصينية خوفا من العقوبات الأمريكية.ونقل موقع ”آوا تودي“ […]

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