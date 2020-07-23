وثائق تكشف تشغيل بريطانيا لطياريها وقواتها كمرتزقة لدى دول الخليج

2020/07/23 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع دي كلاسفايد البريطاني المتخصص بالشؤون السياسية ان وزارة الدفاع البريطانية تقوم بتشغيل طياريها وقواتها كمرتزقة لدى عدد من دول الخليج بينها عمان والسعودية والكويت ودول اخرى لتشغيل طائراتها وتقديم الدعم للانظمة القمعية الديكتاتورية في المنطقة من اجل الحصول على المزيد من الاموال .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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