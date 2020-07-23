2020/07/23 | 16:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الخميس، عن ضبط طائرة مسيرة تحمل 2كغم مقذوفا في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه الطائرة تم العثور عليها فوق أحدى البنايات في منطقة الجادرية.

وأضاف أنه "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة والمباشرة في إجراء تحقيق كامل"

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