صور.. العراق يستأنف الطيران السياحي بعد أربعة أشهر من الإغلاق

2020/07/23 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استأنف العراق الخميس الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت صباح الخميس طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا.



وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر.

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما الخميس أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من آب/أغسطس، بحسب ما أشارت سلطات إقليم كوردستان.

وتم إغلاق المطارات في مارس الماضي مع حظر التجول.



وقد ارتفعت الحالات بشكل كبير منذ ذلك الحين، وخاصة بعد عطلة العيد في يونيو.

وقد تم تمديد حظر التجول عدة مرات وسط ارتفاع أعداد الحالات، مما أدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية حادة أثارها انخفاض أسعار النفط وشل القطاع الخاص العراقي.

ومن المقرر أن تقلع الرحلات إلى بيروت والقاهرة الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

كما سيتم رفع حظر التجول بعد عطلة عيد الأضحى في 30 يوليو.

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