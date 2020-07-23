2020/07/23 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أوضحت دائرة صحة كربلاء، الخميس، أسباب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “عدم التزام المواطنين بتعليمات خلية الازمة الداعية الى ضرورة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات سبب رئيس في تصاعد نسبة الاصابات بالفيروس في المحافظة”.وأضاف، أن “عدم التقيد بحظر التجوال وافتتاح المطاعم والاسواق بشكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20% فقط يلتزمون بالإجراءات الوقائية.. كربلاء توضح أسباب ارتفاع الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20% فقط يلتزمون بالإجراءات الوقائية.. كربلاء توضح أسباب ارتفاع الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).