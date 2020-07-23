الصحة تعلن عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا

بيان
الصحة تعلن عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفايروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي بتعزيز الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا وبالاخص الحالات الحرجة اعلنت وزارة الصحة عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفايروس كورونا المستجد ضمن عقود الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ومن مناشئ عالمية رصينة وبأشراف مباشر من قبل الدكتور علي حسن البلداوي مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية
واكدت الوزارة وصول شحنتين من اجهزة علاج العجز التنفسي وعددها 400 جهاز ضمن العقد المبرم مع احدى الشركات العالمية الرصينة كما تم توريد 200 جهاز ضمن العقد الاخر وهذه الكمية تمثل الشحنة الثانية
كما اشارت الوزارة الى وصول شحنة طوارئ بعدد 200 جهاز الى مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وسيتم جرد المواد والبدء بتوزيعها الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بحسب الاحتياج .
علما ان هذه الاجهزة تعتبر من الاجهزة المهمة والمنقذة للحياة بالنسبة للمرضى المصابين بفايروس كورونا لدورها في المساعدة على انعاش الرئة
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