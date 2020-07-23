2020/07/23 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

الصحة تعلن عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفايروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي بتعزيز الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا وبالاخص الحالات الحرجة اعلنت وزارة الصحة عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفايروس كورونا المستجد ضمن عقود الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ومن مناشئ عالمية رصينة وبأشراف مباشر من قبل الدكتور علي حسن البلداوي مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية

واكدت الوزارة وصول شحنتين من اجهزة علاج العجز التنفسي وعددها 400 جهاز ضمن العقد المبرم مع احدى الشركات العالمية الرصينة كما تم توريد 200 جهاز ضمن العقد الاخر وهذه الكمية تمثل الشحنة الثانية

كما اشارت الوزارة الى وصول شحنة طوارئ بعدد 200 جهاز الى مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وسيتم جرد المواد والبدء بتوزيعها الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بحسب الاحتياج .

علما ان هذه الاجهزة تعتبر من الاجهزة المهمة والمنقذة للحياة بالنسبة للمرضى المصابين بفايروس كورونا لدورها في المساعدة على انعاش الرئة

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، تسجيل 80 حالة وفاة و2361 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (16947) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الفريق التطوعي التابع الى فرقة الامام القتالية بالحشد الشعبي، الخميس، 23 تموز، 2020، تجهيز ودفن 51 متوفيا جديدا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.

وقالت الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتو

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا الى النجف.

وقال الحشد في بيان، ان "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن عن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).