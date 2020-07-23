بمشاركة العراقي مسعود.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعقد أول إجتماع خلال جائحة كورونا

2020/07/23 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوحدة وتضامن أسرة كرة القدم الآسيوية، والتي سمحت لها بالتعافي من آثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك استضافة المزيد من الأحداث العالمية في القار، فيما شارك عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي عبد الخالق مسعود في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو.

وأشاد الشخ سلمان بالطريقة التي ساهمت من خلال جميع الاتحاد الوطنية الأعضاء من أجل صحة وسلامة مجتمعاتها خلال هذه الأزمة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:" باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أشكركم جميعاً على العمل الذي قمتم به من خلال مبادراتكم، وعمل اتحاداتكم الوطنية من أجل مجتمعاتكم خلال هذه الظروف الحافلة بالتحديات".

وتقدم الشيخ سلمان وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بالتهنئة إلى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على نجاحه في الفوز مع الاتحاد النيوزلندي للعبة بشرف استضافة أول نسخة عابرة للقارات في تاريخ مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال كأس العالم للسيدات 2023.

واضاف:" كان هذا ملف ترشيح تاريخي، ولكن الشيء الأهم أنه كان ملف الترشيح الأقوى، حيث أن تقرير التقييم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح هذا الملف 4.1 نقطة من أصل خمسة، في حين حصلت كولومبيا على 2.8 نقطة، ومن خلال النظر إلى التقييم فإنه كان يجب أن نلتزم بالتوصيات".

وأوضح:" أنا سعيد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد كونكاكاف، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، انضموا إلى ممثلي الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا في التصويت إلى أستراليا ونيوزلندا، وأهنئ الاتحاد الأسترالي وجميع العاملين في ملف الترشيح، وأنا واثق أن كأس العالم للسيدات 2023 ستكون الأعظم في تاريخ البطولة".

وبين:" في الوقت الذي نهنئ فيه أستراليا، فإنني أتقدم بالشكر الشخصي إلى كوزو تاشيما والاتحاد الياباني لكرة القدم على تصرفهم الذي يحمل روح التضامن والمسؤولية واللعب النظيف من أجل ضمان نجاح ملف ترشيح آسيا وأوقيانوسيا، حيث يجب أن نعبر عن امتناننا للاتحادين الأسترالي والياباني لكرة القدم".

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن:" قارة آسيا ستكون محط أنظار العالم خلال السنوات المقبلة، وقال: يمكن لقارة آسيا أن تتطلع إلى استضافة كأس العالم 2022 في قطر وكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، إلى جانب كأس العالم للأندية في الصين خلال المستقبل القريب.

وتابع:" خلال العام القادم لن تكتفي قارة آسيا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بل كذلك كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً في الهند وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا، ولا ننسى دعم الاتحاد الدولي لإقامة بطولة للمنتخبات العربية التي ستقام في قطر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 ضمن الاستعداد لإقامة كأس العالم 2022 في قطر، تركيز العالم سيكون على قارة آسيا، وأنا واثق أننا قادرون على التنفيذ".

وخلال الاجتماع شدد المكتب التنفيذي على أنه رغم الظروف المالية والطبية التي يتم مواجهتها في الوقت الحالي، فإنه أعرب عن ثقته في استكمال مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية خلال عام 2020 عندما يكون من الآمن تحقيق ذلك، وتقدم الشيخ سلمان بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي أعربت عن رغبتها في استضافة المنافسات بنظام التجمع.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:" مثل العديد من الصناعات، فإن كرة القدم واجهت بعض التحديات، ولكن هنالك أنباء مشجعة من خلال اطلاعنا على الإقبال من أجل الحقوق على حقوق البث التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإنشاء مجموعة عمل من أجل مراقبة العملية وحماية الحقوق التجارية للاتحاد.

وقرر المكتب التنفيذي بالاعتماد على المادة 26 الفقرة 2 من النظام الأساسي (نسخة عام 2019) توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الثلاثون للجمعية العمومية يوم 9 كانون الأول 2020.

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