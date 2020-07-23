نائب: العراق انفق 88% من الاموال المخصصة لاستثمار الكهرباء في زمن المالكي وهذا حجم ما أنجز بالارقام

2020/07/23 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، الخميس، 23 تموز، 2020، بالارقام حجم الاموال المصروفة عل...





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