العراق يتخطى حاجز 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/07/23 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 2361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتخطى بذلك حاجز الـ 100 ألف إصابة في البلاد.

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