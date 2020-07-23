كربلاء.. اصابة قائد كبير في الحشد الشعبي بفيروس كورونا

2020/07/23 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أفاد مصدر طبي، الخميس، بإصابة قائد كبير في الحشد الشعبي بفيروس كورونا.

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